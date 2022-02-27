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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

ЦБ посоветовал носить с собой пластиковые карты на случай сбоев оплаты через pay-сервисы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты банков, не попавших под ограничения ЕС и США, могут столкнуться с трудностями при использовании сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, если устройство оплаты или онлайн-магазин обслуживаются одним из санкционных банков, предупредил Банк России.

Военная операция на Украине

Apple Pay, Google Pay, Samsung Рay работают для карт всех банков, кроме попавших под наиболее жесткие санкции (ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, "Открытие"), напомнил регулятор.

Платежи через эти сервисы для карт, выпущенных другими банками (Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф банк и др.), могут не проходить, если POS-терминал (устройство оплаты) или онлайн-магазин обслуживаются одним из указанных выше банков.

ЦБ рекомендует носить с собой пластиковую карту, чтобы иметь возможность расплатиться без использования pay-сервисов.

В выходные пользователи транспортных сервисов, кафе и предприятий сферы услуг стали жаловаться на сложности при оплате через pay-сервисы, даже если платеж осуществлялся с карты банка, которого не затронули санкции.

США в минувший четверг ввели блокирующие санкции против ВТБ, банка "Открытие", Совкомбанка и Новикомбанка, в отношении Сбербанка введены санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions). В начале недели под ограничительные меры США и ЕС попали Промсвязьбанк и АБ "Россия".

США ВТБ Банк России Открытие Совкомбанк Новикомбанк

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