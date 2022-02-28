Toyota приостановит работу всех заводов в Японии 1 марта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. приостановит работу всех своих 14 заводов в стране во вторник, 1 марта, на фоне проблем с компьютерной системой у одного из поставщиков, говорится в сообщении компании.

По словам представителя компании, пока не ясно, сколько предприятия будут оставаться закрыты, потому что Toyota все еще анализирует проблему. Toyota не уточнила название поставщика и особенности проблемы с компьютерной системой.

На долю японских заводов приходится около одной трети ежегодного производства Toyota. Приостановка их работы усиливает трудности компании, уже столкнувшейся с негативными последствиями мирового дефицита полупроводников, пишет MarketWatch.

Акции Toyota с начала года подорожали на 1,6%.