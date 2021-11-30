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Минпромторг ждет сохранения дефицита чипов до конца 2022 года

Минпромторг ждет сохранения дефицита чипов до конца 2022 года
Фото: Liu Yucai/VCG via Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит электроники для глобальной автомобильной промышленности, скорее всего, в 2022 году не будет полностью преодолен, заявил журналистам замглавы Минпромторга Василий Шпак. Он сказал это в кулуарах конференции "Технологическая независимость: возможности и ограничения".

Он объяснил это сложностью процесса поставок новых чипов.

Недавно о том, что мировой дефицит полупроводников сохранится до 2022 года, однако к середине года ситуация может улучшиться на фоне доступности большего объема поставок, заявил аналитик JPMorgan Гокул Харихаран.

"Причин для мирового дефицита автокомпонентов много. Там и технологические воины, и пандемия. В результате автопроизводители сократили прогноз спроса на автомобили. Он упал, но не так сильно, как они ожидали. Возник эффект домино. Здесь узкое горло - производство именно автомобильной электроники. Таких производителей немного и большинство из них в странах ЮВА (Юго-Восточной Азии - ИФ). Это узкое горло никуда не исчезло, проблемы есть", - отметил замминистра.

Он выразил надежду, что стабилизировать ситуацию помогут "новые производственные мощности, которые вводятся, те решения, которые испытываются".

"Многие производители, которые работают у нас в стране, столкнувшись с дефицитом автоэлектроники, начинают делать шаги по локализации соответствующих решений автомобильных в нашей стране. Для нас это шанс, для нас это рынок. Наши компании уже сейчас поставляют кое-что на конвейер. Но не в том масштабе, как нам этого бы хотелось, - добавил Шпак. - У нас есть соответствующие разработки компонентов, которые уже используются в автомобилях, так и в части перспективных решений, связанных с автономным вождением, с машинным зрением и т.д.".

Для примера чиновник привел недавние переговоры "одной из наших компаний с Hyundai Motors". "Там как раз рассказывали о нескольких российских решениях. Они корейцев заинтересовали и компании сейчас находятся в стадии переговоров. Надеюсь, что со временем эти конкурентные решения появятся в платформах этого автопроизводителя", - сказал замминистра.

Минпромторг Hyundai Motors Василий Шпак

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