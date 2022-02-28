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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Военные РФ сообщили, что войска ДНР завершают блокирование Мариуполя

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Группировка войск ДНР завершает блокирование Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Об этом Конашенков заявил на брифинге в понедельник.

По его словам, группировка войск ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ "ведет успешные наступательные действия, продвинувшись вперед на 23 километра".

"Установлен контроль над населенными пунктами Новая Астрахань и Боровеньки", - сказал Конашенков.

Мариуполь - город с почти полумиллионным населением в Донецкой области Украины. Расположен на северном побережье Азовского моря, один из крупнейших морских торговых портов Украины.

Ранее в понедельник Конашенков сообщил, что военные РФ взяли под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также Запорожскую АЭС.

Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Мариуполь Минобороны РФ Украина ДНР Игорь Конашенков

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