Силы ДНР овладели еще девятью населенными пунктами
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Силы ДНР, развивая наступление, овладели ещё девятью населенными пунктами, увеличив их количество до 27, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"По состоянию на вечер 28 февраля 2022 г., освобождены 27 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем ВСУ: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино", - говорится в сообщении, распространенном штабом территориальной обороны ДНР в понедельник.