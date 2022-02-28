Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Силы ДНР овладели еще девятью населенными пунктами

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Силы ДНР, развивая наступление, овладели ещё девятью населенными пунктами, увеличив их количество до 27, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"По состоянию на вечер 28 февраля 2022 г., освобождены 27 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем ВСУ: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино", - говорится в сообщении, распространенном штабом территориальной обороны ДНР в понедельник.

Военная операция на Украине. Хроника

14
Жители города Львов на железнодорожном вокзалеДым от горящего нефтехранилища под КиевомПоследствия обстрелов в Мариуполе27 февраля. Мобилизация граждан ЛНР.26 февраля. Последствия обстрела в Донецке.26 февраля. Украинцы на железнодорожном вокзале Львова в ожидании поезда в Польшу.25 февраля. Фрагменты сбитого самолета в Киеве.25 февраля. Поврежденный автомобиль в Мариуполе.25 февраля. Разрушенный дом в Киеве.25 февраля. Женщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР).24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Жители города Львов на железнодорожном вокзале
Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Швейцария присоединяется к санкциям против руководства РФ

Военная операция на Украине

Переговоры делегаций России и Украины продолжаются

Визит Лаврова в Женеву отменен из-за запрета на пролет его самолета

Визит Лаврова в Женеву отменен из-за запрета на пролет его самолета
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили, что войска ДНР завершают блокирование Мариуполя

США ввели санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его главы

США ввели санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его главы

Jerusalem Post сообщила, что Абрамович помогает в переговорах РФ и Украины

Jerusalem Post сообщила, что Абрамович помогает в переговорах РФ и Украины
Военная операция на Украине

Аналитик из США прогнозирует для России иранский сценарий санкций

Премьер Японии объявил, что введет санкции против ЦБ РФ

"Киевстар" заблокировал для абонентов SMS-сообщения из России и Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код