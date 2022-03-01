Антонов заявил, что высылка сотрудников миссии РФ при ООН не смягчит обстановку в мире

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Решение США выслать 12 сотрудников постпредства РФ при ООН не пойдет на пользу международной обстановке, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Действия Вашингтона не направлены на смягчение международной обстановки и сохранение необходимого уровня двусторонних отношений между великими державами, которые несут особую ответственность за глобальный мир и безопасность", - заявил Антонов. Его слова приводит посольство РФ на своей странице в фейсбуке.

Посол назвал действия США нарушением "обязательства по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при Всемирной организации".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что 12 сотрудникам миссии РФ при ООН предписано до 7 марта покинуть США.

"Я только что получил информацию, что американские власти предприняли очередные враждебные действия против российской миссии в ООН, грубо нарушив свои обязательства, как страны, где располагается штаб-квартира ООН. Нам заявлено, что 12 человек из персонала российской дипмиссии были объявлены персонами нон-грата, и они должны покинуть Штаты до 7 марта", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Он отметил, что речь идет о дипломатах, работающих в штаб-квартире ООН.

"Только что США посетили российскую миссию и передали нам ноту, которая предписывает выполнить это требование", - сказал Небензя.

Он напомнил, что российская сторона обсуждала с генсеком ООН вопрос арбитража принимающей стороны, "которая грубо нарушает свои обязательства принимающей стороны".

"Пока ничего не сделано по этому вопросу, но мне кажется, что время уже пришло", - подчеркнул Небензя.

Представитель Белого дома Джен Псаки утверждает, что российские дипломаты, якобы осуществляли "шпионскую деятельность".