Байден обсудил с союзниками стабильность мировой экономики в условиях санкций против РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе онлайн-конференции с союзниками говорил об обеспечении стабильности мировой экономики, включая энергетику, на фоне новых санкций против РФ, говорится в заявлении Белого дома.

"Они обсуждали скоординированные усилия с целью создать серьезные издержки и последствия для России с целью привлечь ее к ответственности (из-за ситуации с Украиной - ИФ), при этом ведя работу над поддержанием мировой экономической стабильности, в том числе в отношении цен на энергоносители", - отмечается в документе.

Согласно документу, Байден вел переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьером Канады Джастином Трюдо, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги, премьером Японии Фумио Кисидой, президентом Польши Анджеем Дудой, премьером Британии Борисом Джонсоном и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

28 февраля Джонсон призвал продолжить давление на Россию посредством санкций. Джонсон пояснял, что речь идет о дальнейших ограничениях на использование системы SWIFT, а также о "санкциях и торговых ограничениях".

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели санкции против России.