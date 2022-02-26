Байден заявил, что альтернативой санкциям против РФ была бы "Третья мировая война"

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в субботу, что считает правильным выбор санкционного пути в отношении России, поскольку в противном случае, по его мнению, могла бы произойти мировая война.

"У нас было два варианта: начать Третью мировую войну, пойти на войну с Россией в физическом плане или обеспечить то, чтобы страна, чьи действия настолько противоречат международному праву, в конечном итоге заплатила за то, что она делает", - сказал Байден в интервью с актером Брайаном Тайлером Коэном на его YouTube-канале.

По словам американского президента, с самого начала его цель состояла в том, чтобы "убедиться в существовании взаимопонимания у НАТО и европейцев" по поводу мер в отношении России.

"Потому что единственное, что (президент РФ Владимир) Путин, как ему казалось, мог сделать, это разделить НАТО. Этого не произошло. Было полное единодушие", - отметил Байден.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели санкции против России. В частности, ранее США объявили о санкциях против российских банков, об ограничениях для российской элиты и об экспортных ограничениях. Затем США ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Также меры вводятся в отношении министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.