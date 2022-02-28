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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:16

Байден заверил, что американцам не стоит опасаться ядерной войны

Байден заверил, что американцам не стоит опасаться ядерной войны
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заверил, что жителям страны не стоит беспокоиться угрозы возникновения ядерной войны.

"Нет", - сказал он в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос американского журналиста.

Представитель Белого дома Джен Псаки в свою очередь отметила, что у США "нет причин менять уровень тревоги" в связи с повышением уровня готовности российских сил сдерживания.

"Ни у США, ни у НАТО нет желания конфликтовать с Россией", - подчеркнула она.

"Даже на протяжении последних месяцев и лет, когда у нас были значительные разногласия с Россией по ряду вопросов, Россия и США соглашались с тем, что использование ядерного оружия повлекло бы за собой разрушительные последствия", - сказала Псаки.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым заявил: "Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства".

Стратегические силы сдерживания - это, как говорится на сайте Минобороны - "основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного".

США Россия Джо Байден

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