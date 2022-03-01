Постпред РФ Гатилов назвал неправомерным запрет для Лаврова на посещение сессии СПЧ ООН

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Решение не допустить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на очередную сессию Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве является неправомерным и контрпродуктивным, заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Мы работали с секретариатом ООН, поскольку это ооновское мероприятие и оно никаким образом не попадает под двусторонние отношения с другими государствами, в том числе европейскими. Решение о недопущении министра неправомерно", - сказал Гатилов в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Мы об этом заявили и считаем, что оно также контрпродуктивно, поскольку не позволяет донести позицию российской стороны по важным вопросам, которые стоят на повестке дня, в частности, Совета по правам человека ООН", - добавил дипломат.

Гатилов отметил, что Москва со своей стороны предпринимала "попытки для того, чтобы это решение в отношении министра было отменено".

Отвечая на вопрос издания, могут ли Россию исключить из состава комиссии по правам человека ООН, постпред РФ уточнил, что "пока об этом речи не идет, хотя любое развитие событий возможно".

"В любом случае мы считаем, что лишение любого государства участвовать в работе международных организаций и международных механизмов контрпродуктивно", - подчеркнул Гатилов в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что, согласно информации посольства России в Швейцарии, запланированный на 28 февраля и 1 марта визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеву был отменен из-за запрета на полет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что "обращение к Секретариату ООН не дало результатов".

Министр Лавров должен был принять участие в сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека и в конференции по разоружению. В ходе визита были запланированы его беседы с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, санкции ЕС в отношении главы МИД РФ Сергея Лаврова не предусматривают запрет на рабочие поездки.

"Предусмотрены исключения (из-под санкций - ИФ), которые касаются дипломатических поездок. А вот в отпуск он съездить не сможет", - добавил Боррель.