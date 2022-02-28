Боррель отметил, что санкции против Лаврова не запрещают поездку по работе в Женеву

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Санкции ЕС в отношении главы МИД РФ Сергея Лаврова не предусматривают запрет на рабочие поездки, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Нет запрета на поездку по работе в Женеву", - сказал он на пресс-конференции, говоря об отмене визита Лаврова в Швейцарию.

"Предусмотрены исключения (из-под санкций - ИФ), которые касаются дипломатических поездок. А вот в отпуск он съездить не сможет", - добавил Боррель.

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