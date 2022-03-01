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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:18

В ЛНР за сутки зафиксировали шесть обстрелов со стороны украинских военных

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - За сутки три населенных пункта Луганской народной республики подверглись обстрелам шесть раз, сообщает представительство республики в совместном центре по контролю и координации.

Тем временем, сутками ранее было зафиксировано 16 обстрелов. Таким образом, число обстрелов снизилось в 2,5 раза.

Ранее в феврале спецмониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин и детей в Россию. Также в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

Военная операция на Украине. Хроника

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Последствия попадания снаряда в жилой дом в КиевеЖители города Львов на железнодорожном вокзалеДым от горящего нефтехранилища под КиевомПоследствия обстрелов в Мариуполе27 февраля. Мобилизация граждан ЛНР.26 февраля. Последствия обстрела в Донецке.26 февраля. Украинцы на железнодорожном вокзале Львова в ожидании поезда в Польшу.25 февраля. Фрагменты сбитого самолета в Киеве.25 февраля. Поврежденный автомобиль в Мариуполе.25 февраля. Разрушенный дом в Киеве.25 февраля. Женщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР).24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Последствия попадания снаряда в жилой дом в Киеве
Хроника 24 февраля – 01 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Россия Украина

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