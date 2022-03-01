В ЛНР за сутки зафиксировали шесть обстрелов со стороны украинских военных

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - За сутки три населенных пункта Луганской народной республики подверглись обстрелам шесть раз, сообщает представительство республики в совместном центре по контролю и координации.

Тем временем, сутками ранее было зафиксировано 16 обстрелов. Таким образом, число обстрелов снизилось в 2,5 раза.

Ранее в феврале спецмониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин и детей в Россию. Также в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.