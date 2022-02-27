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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Силы ДНР и ЛНР продвинулись вглубь украинской территории на 12-52 км

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что силы ЛНР и ДНР успешно продолжают прорыв обороны ВСУ.

"Глубина продвижения (сил ЛНР - ИФ) вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра. Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 километров. Взяты под контроль Павлополь и Пищевик",- сообщил на брифинге в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское", - сказал представитель ведомства.

Военная операция на Украине. Хроника

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