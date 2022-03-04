Находящимся в США гражданам Украины разрешено не покидать страну

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министерство внутренней безопасности США позволит украинцам, находящимся в Соединенных Штатах, оставаться в стране в рамках гуманитарной помощи, сообщает телеканал CNN.

"В эти чрезвычайные времена мы будем продолжать предлагать нашу поддержку и защиту гражданам Украины в Соединенных Штатах", - цитирует телеканал заявление министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса.

Украина была внесена в список стран, гражданам которой предоставляется временный защищенный статус (TPS). Данный статус позволяет гражданам указанных стран оставаться в США, так как при возвращении на родину они столкнулись бы с трудностями.

Таким образом, распространение TPS на украинцев, которым были выданы временные визы, защитит их от депортации по истечении срока действия этих виз.

Отмечается, что предоставление TPS Украине будет действовать в течение 18 месяцев.

На данный момент в число стран, гражданам которых США предоставили TPS, помимо Украины, входят 12 стран, в том числе Южный Судан и Венесуэла.

Тем временем телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что иммиграционная и таможенная полиция (ICE) США приостановили рейсы по депортации не только на Украину, но и в Россию, Белоруссию, Грузию, Венгрию, Молдову, Польшу, Румынию и Словакию.

Ранее группа законодателей США призвала американскую администрацию предоставить временный защищенный статус (TPS) украинцам в США.

"Принуждение украинских граждан возвращаться на Украину (...) противоречило бы американским ценностям и интересам нашей национальной безопасности", - отметили сенаторы в своем письме.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. По данным ООН на 2 марта, с тех пор Украину были вынуждены покинуть почти 836 тысяч человек, число вынужденных переселенцев страны оценивается в 1 млн.