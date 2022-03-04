Зеленский серьезно встревожен пожаром на Запорожской АЭС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский выражает серьезную озабоченность в связи с ночным пожаром на Запорожской АЭС.

"Это грозит вторым Чернобылем и даже большим", - сказал Зеленский в видеообращении.

"Мы не знаем, чем закончится пожар на станции, когда будет взрыв или когда он не произойдет, дай бог. Никто этого не просчитает до конца", - заявил президент.

"Мы связались с лидерами, нашими партнерами. Я говорил с Шарлем Мишелем (президент Евросовета - ИФ), с Шольцем (канцлер ФРГ Олаф Шольц - ИФ), говорил с Дудой (президент Польши Анджей Дуда - ИФ), говорил с президентом Байденом. Мы связались с главой МАГАТЭ Гросси, а также премьер-министром Джонсоном. Мы всех предупреждаем", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщала пресс-служба станции, на Запорожской АЭС в ночь на пятницу возник пожар. Эту информацию подтвердил в соцсетях мэр Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов.

Позже пресс-служба ГСЧС Украины уточнила, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе за пределами станции. Там отмечали, что противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

28 февраля российские военные, которые проводят военную спецоперацию на Украине, сообщили о контроле над украинскими городами Бердянск и Энергодар.