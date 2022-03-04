Джонсон будет добиваться экстренного заседания СБ ООН в связи с ЧП на Запорожской АЭС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU -Премьер-министр Великобритании после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации на Запорожской АЭС намерен добиваться созыва экстренного заседания СБ ООН, сообщает Даунинг-стрит.

"Премьер-министр заявил, что он будет добиваться проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ближайшие часы и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос с Россией и близкими партнерами", - говорится в сообщении.

В ходе разговора Джонсон и Зеленский согласились с тем, что Россия "должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и предоставить беспрепятственный доступ аварийным службам на станцию".

Отмечается, что премьер-министр заявил, что действия России "могут напрямую угрожать безопасности всей Европы".

"Он сказал, что Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась еще больше", - сообщили на Даунинг-стрит.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в телеграм-канале выразил серьезную озабоченность ночным пожаром на Запорожской АЭС.

Пресс-служба станции сообщила, что на Запорожской АЭС в ночь на пятницу возник пожар. Эту информацию подтвердил в соцсетях мэр Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов.

Позже пресс-служба ГСЧС Украины уточнила, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе за пределами станции. Там отметили, что противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

28 февраля российские военные, которые проводят военную спецоперацию на Украине, сообщили о контроле над украинскими городами Бердянск и Энергодар.