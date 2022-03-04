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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Шольц и Путин провели переговоры по Украине

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин по телефону обсудили события на Украине, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

Военная операция на Украине

"Президент Путин проинформировал канцлера, что Россия и Украина на эти выходные наметили третий раунд переговоров. Путин и Шольц договорились в скором будущем провести еще разговоры", - говорится в пресс-релизе. документе.

Шольц призвал Россию немедленно прекратить операцию на Украину и открыть гуманитарные коридоры в зоны конфликта.

На сайте Кремля информации об этой беседе пока не появилось.

В ночь на 4 марта Шольц сказал, что НАТО участвовать в конфликте на Украине не будет, но одобрил отправку на Украину оружия. Первоочередной задачей он назвал прекращение огня. Ради этого он выразил готовность продолжать контакты с президентами и России, и Украины.

Канцлер также сказал, что в планы НАТО не входило размещение ракет на Украине, отметив, что у президента России Владимира Путина "были опасения" на этот счет.

3 марта Путин говорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Елисейском дворце отметили, что беседа продолжалась 90 минут. В Кремле сообщили, что российский президент в этом разговоре подтвердил, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины. Макрон затем сказал, что продолжит попытки посредничества ради урегулирования кризиса.

Несмотря на продолжение военной операции, в Белоруссии проходят раунды переговоров российской и украинской делегации. Сообщалось, что после второго раунда стороны договорились об открытии гуманитарных коридоров для вывода мирных граждан из зоны боевых действий.

Хроника 24 февраля – 04 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Олаф Шольц Германия Украина Владимир Путин Эммануэль Макрон Франция НАТО

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