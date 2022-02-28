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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:44

НАТО не собирается вводить "бесполетную зону" над Украиной

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что в альянсе исключают возможность введения "бесполетной зоны" над Украиной, передает телеканал NBC News.

"У нас нет намерений входить на Украину ни по земле, ни по воздуху", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли он исключить введение альянсом "бесполетной зоны" над Украиной.

По его словам, сейчас на НАТО лежит ответственность за обеспечение того, чтобы этот конфликт "не вышел из-под контроля, не обострился еще больше и не превратился в полномасштабную войну в Европе с участием союзников по НАТО".

"Нехорошей идеей" назвала "бесполетную зону" над Украиной и представитель Белого дома Джен Псаки.

"Это определенно приведет к эскалации, а президент (США Джо Байден - ИФ) этого не хочет. По всем статьям это нехорошая идея", - сказала Псаки в интервью MSNBC, отвечая на вопрос корреспондента.

НАТО Украина Йенс Столтенберг

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