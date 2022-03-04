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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

Франция и ее партнеры предложат меры по безопасности ядерных объектов на Украине

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Франция инициирует меры по обеспечению безопасности ядерных объектов на Украине, сообщил в пятницу Елисейский дворец после консультаций президента Эммануэля Макрона с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.

"Франция вместе со своими главными партнерами предложит в ближайшие часы конкретные меры на базе технических критериев МАГАТЭ с целью обеспечить защиту и безопасность пяти основных ядерных объектов Украины", - говорится в коммюнике президентской канцелярии.

В документе отмечается, что "Россия и Украина должны на этой основе прийти к соглашению и вместе обеспечить реализацию основополагающих принципов для сохранения безопасности и защиты ядерных установок в нынешних обстоятельствах".

По мнению президента Макрона, "Россия также должна разрешить свободный, регулярный и беспрепятственный доступ персонала на объекты, чтобы гарантировать их дальнейшую безопасную эксплуатацию".

В коммюнике отмечается, что французский президент "чрезвычайно обеспокоен рисками для ядерной безопасности".

Хроника 24 февраля – 05 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Франция Украина МАГАТЭ

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