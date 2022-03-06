Путин проинформировал Макрона об обстановке вокруг АЭС на Украине

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся в воскресенье по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

"В связи с выраженной Эммануэлем Макроном обеспокоенностью по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на территории Украины Владимир Путин подробно проинформировал об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что "попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании".

"Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме - все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена", - сообщила пресс-служба.

"Российские Вооруженные Силы также контролируют Чернобыльскую АЭС. Все это делается для того, чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, чреватых катастрофическими последствиями", - добавили в Кремле.

"Комментируя упомянутое президентом Франции предложение Гендиректора Международного агентства по атомной энергии о проведении в чернобыльской зоне трехсторонней (МАГАТЭ - Россия - Украина) встречи для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине, Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что системы безопасности Запорожской АЭС не повреждены, выброса радиации не произошло. Он также сказал, что готов посетить Чернобыль.