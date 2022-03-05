Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

Блинкен заявил, что США хотят уменьшить роль РФ в мировых поставках энергоресурсов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - США не заинтересованы в глобальном сокращении предложения энергоресурсов, но стремятся понизить статус России как ведущего поставщика такой продукции, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Нет стратегического интереса в сокращении глобальных поставок энергии. Немедленным результатом этого будет рост цен. (...) Однако у нас и наших союзников есть большой интерес в том, чтобы понизить статус России как ведущего поставщика энергии", - заявил Блинкен на пресс-конференции.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщило, что американская администрация обсуждает возможность ввести запрет на импорт неочищенной нефти из России в США.

В то же время Белый дом и представители нефтегазовой отрасли пытаются определить, какое влияние этот возможный шаг может оказать на американских потребителей и на мировое предложение нефти.

Американские законодатели от обеих партий также выступали за введение санкций, затрагивающих нефтяной сектор России, чтобы наказать Москву за военную операцию на Украине. При этом президент США Джо Байден не поддерживает подобные санкции.

Агентство отмечало, что, по информации за 2021 год, российская нефть составляла лишь 3% от импорта неочищенной нефти в США.

Россия США Энтони Блинкен

Новости по теме

Новости

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда
Военная операция на Украине

Зеленский счел, что НАТО сознательно решила не вводить "бесполетную зону" на Украине

Военная операция на Украине

США заявили, что не хотят выхода конфликта на Украине за ее пределы

Военная операция на Украине

Гуттериш обсудил с Шойгу тему гуманитарной помощи для Украины

Военная операция на Украине

Лукашенко вновь заявил об отсутствии белорусских военных на Украине

Власти Германии одобрили открытие завода Tesla в стране

Власти Германии одобрили открытие завода Tesla в стране

TCS Group задумалась о выходе на рынок Латинской Америки

Brent подорожала до $115,73 за баррель

Военная операция на Украине

Шольц и Путин провели переговоры по Украине

Турция оставит открытым воздушное пространство для России и других стран

Турция оставит открытым воздушное пространство для России и других стран
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код