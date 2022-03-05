Блинкен заявил, что США хотят уменьшить роль РФ в мировых поставках энергоресурсов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - США не заинтересованы в глобальном сокращении предложения энергоресурсов, но стремятся понизить статус России как ведущего поставщика такой продукции, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Нет стратегического интереса в сокращении глобальных поставок энергии. Немедленным результатом этого будет рост цен. (...) Однако у нас и наших союзников есть большой интерес в том, чтобы понизить статус России как ведущего поставщика энергии", - заявил Блинкен на пресс-конференции.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщило, что американская администрация обсуждает возможность ввести запрет на импорт неочищенной нефти из России в США.

В то же время Белый дом и представители нефтегазовой отрасли пытаются определить, какое влияние этот возможный шаг может оказать на американских потребителей и на мировое предложение нефти.

Американские законодатели от обеих партий также выступали за введение санкций, затрагивающих нефтяной сектор России, чтобы наказать Москву за военную операцию на Украине. При этом президент США Джо Байден не поддерживает подобные санкции.

Агентство отмечало, что, по информации за 2021 год, российская нефть составляла лишь 3% от импорта неочищенной нефти в США.