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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

Американские власти начали рассматривать возможность запрета импорта нефти из РФ в США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американская администрация обсуждает возможность ввести запрет на импорт неочищенной нефти из России в США, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.

В то же время Белый дом и представители нефтегазовой отрасли пытаются определить, какое влияние этот возможный шаг может оказать на американских потребителей и на мировое предложение нефти.

Также, по данным Bloomberg, в Белом доме пытаются понять, нанесет ли запрет на импорт российской нефти в США ущерб экономике РФ или этот товар просто будет поступать на другие рынки, вызывая рост цен на бензин в США.

Агентство напоминает, что, по информации за 2021 год, российская нефть составляла лишь 3% от импорта неочищенной нефти в США.

Ранее американские законодатели от обеих партий выступили за введение санкций, затрагивающих нефтяной сектор России, чтобы наказать Москву за военную операцию на Украине. При этом президент США Джо Байден не поддерживает подобные санкции.

США Россия

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