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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Нефть выросла до рекордных $139 за баррель из-за возможного запрета поставок в США из РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Нефть подорожала в понедельник до максимального уровня с 2008 года, достигнув почти $140 за баррель, после сообщений о возможном введении США запрета на ее импорт из России.

Соединенные Штаты вместе с союзниками в Европе "активно обсуждают" возможность отказа от импорта российской нефти, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу NBC.

Вашингтон может пойти на эмбарго и без участия европейских союзников, сообщили два источника агентства Bloomberg. В то же время решения по этому вопросу еще не принято.

Палата представителей Конгресса изучает возможность разработки законопроекта о запрете импорта российской нефти, сообщила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси.

На Россию приходится примерно 3% импорта нефти в США, показывают официальные американские данные.

На фоне заявлений из Вашингтона фьючерсы на нефть Brent выросли в начале торгов в понедельник на 18% и в один из моментов превысили $139 за баррель. На 7:30 МСК цена контрактов составляет около $129 за баррель.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. считают, что Brent к концу года может достичь $185 за баррель, если будут сохраняться перебои с поставками из России.

США Россия

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