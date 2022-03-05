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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

Беженцам из Украины разрешили оставаться в ЕС на год

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении первого транша в размере EUR500 млн для помощи беженцам из Украины, а также сообщила о принятом решении предоставить им право на проживание в ЕС в течение по крайней мере года.

"ЕС выделяет первый транш в размере 500 млн евро для помощи беженцам, и на этой неделе мы позаботились о том, чтобы они получили право на проживание в ЕС как минимум на год. Беженцы из Украины заслуживают нашей солидарности и поддержки, как и страны, которые их принимают", - написала фон дер Ляйен в твиттере в субботу.

Ранее Министерство внутренней безопасности США позволило украинцам, находящимся в Соединенных Штатах, оставаться в стране в течение 18 месяцев в рамках гуманитарной помощи из-за военной операции РФ на Украине.

ЕС Украина Россия

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