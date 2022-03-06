КНДР назвала субботнее испытание частью плана по разработке спутника-разведчика

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея в субботу провела очередное испытание в рамках реализуемой программы разработки разведывательного спутника, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Госуправление по освоению космоса КНДР и Академия национальной обороны оборонных наук провели в субботу еще одно важное испытание в рамках плана разработки разведывательного спутника", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "в ходе испытаний была подтверждена надежность систем передачи и приема данных спутника, его системы управления и различных наземных систем управления".

В субботу южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты. Пуск был произведен из района Сунан близ Пхеньяна в 8:48 (2:48 по московскому времени).

По данным военных, ракета пролетела около 270 км на высоте 550 км.

Данный запуск стал уже девятым за этот год.

В конце февраля Северная Корея уже заявляла об испытаниях, проведенных в рамках разработки разведывательного спутника.