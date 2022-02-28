КНДР заявила о проведенном накануне испытании для разработки спутника-разведчика

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила в понедельник, что провела "важное испытание" для разработки "разведывательного спутника", сообщает ЦТАК.

"Государственное управление КНДР по освоению космоса и Академия национальной обороны провели по оперативному плану важные испытания для разработки разведывательного спутника", - говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что в ходе испытания были подтверждены "характеристики и точность работы системы фотосъемки высокой четкости, системы передачи данных и устройств контроля ориентации".

Государственные СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии Корейского полуострова из космоса, которые, по-видимому, были сделаны камерой, установленной на ракете, запущенной в воскресенье.

Ранее Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что Север выпустил баллистическую ракету в сторону Японского моря в воскресенье утром. По данным военных, ракета, запущенная из района Сунан в Пхеньяне, пролетела около 300 км на максимальной высоте 620 км.

Только в январе Север провел семь ракетных испытаний, включая запуски гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты средней дальности.

Ранее Пхеньян предупреждал, что намерен отказаться от моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.