Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:25

КНДР заявила о проведенном накануне испытании для разработки спутника-разведчика

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила в понедельник, что провела "важное испытание" для разработки "разведывательного спутника", сообщает ЦТАК.

"Государственное управление КНДР по освоению космоса и Академия национальной обороны провели по оперативному плану важные испытания для разработки разведывательного спутника", - говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что в ходе испытания были подтверждены "характеристики и точность работы системы фотосъемки высокой четкости, системы передачи данных и устройств контроля ориентации".

Государственные СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии Корейского полуострова из космоса, которые, по-видимому, были сделаны камерой, установленной на ракете, запущенной в воскресенье.

Ранее Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что Север выпустил баллистическую ракету в сторону Японского моря в воскресенье утром. По данным военных, ракета, запущенная из района Сунан в Пхеньяне, пролетела около 300 км на максимальной высоте 620 км.

Только в январе Север провел семь ракетных испытаний, включая запуски гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты средней дальности.

Ранее Пхеньян предупреждал, что намерен отказаться от моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

КНДР

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина

Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина
Военная операция на Украине

Несколько штатов в США отказались от продажи российской водки

ЦИК Белоруссии объявил о принятии изменений в конституцию по итогам референдума

ЦИК Белоруссии объявил о принятии изменений в конституцию по итогам референдума
Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о возможных санкциях ЕС против Усманова, Фридмана, Авена и Пескова

Военная операция на Украине

СБ ООН проголосовал за проведение сессии Генассамблеи по Украине

Военная операция на Украине

Евросоюз будет поставлять оружие Украине

Военная операция на Украине

Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ

Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ

Евросоюз запретит трансляцию Russia Today, Sputnik и их филиалы

Российские военные уничтожили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины

Военная операция на Украине

Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон

Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код