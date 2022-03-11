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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:44

США сочли, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Администрация США пришла к выводу, что Северная Корея (КНДР) недавно провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа, сообщает Associated Press со ссылкой на информированные источники.

"КНДР испытала ракету, которая больше МБР, протестированной в 2017 года. Та ракета, как считалось, была способна достичь территории США", - пишет агентство.

Associated Press поясняет, что речь, видимо, идет о пусках, проведенных КНДР 26 февраля и 4 марта.

Ранее южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты. Пуск был произведен из района Сунан близ Пхеньяна.

По данным военных, ракета пролетела около 270 км на высоте 550 км.

Данный запуск стал уже девятым за этот год.

В конце февраля Северная Корея уже заявляла об испытаниях, проведенных в рамках разработки разведывательного спутника.

США КНДР

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