Минобороны РФ предупредило о подготовке СБУ провокации с радиоактивным заражением

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - СБУ совместно с боевиками батальона "Азов" готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков, сообщает Минобороны РФ в понедельник.

"Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте", - следует из сообщения.

Отмечается, что "СБУ и боевики батальона "Азов" планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные Силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке".

"6 марта в Харьков прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации с последующим обвинением Российской Федерации в создании экологической катастрофы", - уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы.