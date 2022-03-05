В силовых структурах РФ сообщают о готовящейся в Сумах провокации украинских националистов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Украинские националисты готовят в университете города Сумы провокацию с участием иностранных студентов, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах РФ.

"Представители украинских националистических формирований готовят информационно-пропагандистскую акцию с задействованием девяти студентов из числа граждан Ирака - семерых мужчин и двоих женщин, которых насильно удерживают на территории общежития Сумского государственного университета", - сказал источник.

По его словам, националисты готовят убийство студентов с тем, чтобы возложить вину за это на российских военных.

"При проведении Вооруженными силами России войсковых мероприятий по взятию территории университета под свой контроль националисты намереваются убить удерживаемую группу граждан Ирака и организовать распространение дезинформации о гибели иностранных граждан из числа мусульман в результате "российской военной агрессии", - сказал источник.