Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:40

Последняя группа СММ ОБСЕ покинет Украину

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Члены последней группы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ будут эвакуированы, сообщает в понедельник Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Процесс временной эвакуации всех членов международной миссии практически завершен. Последняя оставшаяся группа - главный наблюдатель и команда высшего руководства - теперь покинет Украину", - говорится в сообщении.

24 февраля гененсек ОБСЕ Хельга Шмид объявила о решении временно эвакуировать сотрудников всех международных миссий организации из Украины.

"Ввиду продолжающихся боевых действий и ухудшением ситуации в сфере безопасности на Украине... я приняла решение временно эвакуировать членов всех международных миссий из Украины как можно скорее", - отмечалось в заявлении Шмид.

Хроника 24 февраля – 07 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ОБСЕ Украина

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ предупредило о подготовке СБУ провокации с радиоактивным заражением

American Express приостановила работу в России и Белоруссии

Военная операция на Украине

Блинкен поддержал идею передачи польских боевых самолетов Украине

"Аэрофлот" выполнит 7 марта четыре вывозных рейса с Мальдив

"Аэрофлот" выполнит 7 марта четыре вывозных рейса с Мальдив

Держатели внешнего долга эмитентов РФ будут получать выплаты в рублях

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 марта

Военная операция на Украине

Чиновники США отправились в Венесуэлу, чтобы лишить РФ поддержки Каракаса

Чиновники США отправились в Венесуэлу, чтобы лишить РФ поддержки Каракаса

В Киеве заявили, что третий раунд переговоров с РФ пройдет в понедельник

В Киеве заявили, что третий раунд переговоров с РФ пройдет в понедельник
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код