Последняя группа СММ ОБСЕ покинет Украину

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Члены последней группы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ будут эвакуированы, сообщает в понедельник Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Процесс временной эвакуации всех членов международной миссии практически завершен. Последняя оставшаяся группа - главный наблюдатель и команда высшего руководства - теперь покинет Украину", - говорится в сообщении.

24 февраля гененсек ОБСЕ Хельга Шмид объявила о решении временно эвакуировать сотрудников всех международных миссий организации из Украины.

"Ввиду продолжающихся боевых действий и ухудшением ситуации в сфере безопасности на Украине... я приняла решение временно эвакуировать членов всех международных миссий из Украины как можно скорее", - отмечалось в заявлении Шмид.