Председатель ОБСЕ призвал Россию прекратить войну

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Россию вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины и осудил военные действия против Украины.

"Это (эти действия - ИФ) не только представляет собой грубое нарушение принципов ОБСЕ, но и ставит под серьезную угрозу жизни миллионов людей", - написал он в твиттере.

Он потребовал от России немедленно прекратить военные действия.

В четверг утром президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил он.