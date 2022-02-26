Сотрудников миссии ОБСЕ на Украине вывезут в Молдавию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Члены миссии ОБСЕ на Украине будут эвакуированы в Молдавию для дальнейшей репатриации, сообщила в субботу пресс-служба правительства Молдавии.

Решение эвакуировать сотрудников миссии было принято из-за невозможности гарантировать их безопасность. В Молдавию они должны прибыть в воскресенье.

"По прибытию представителей ОБСЕ попытаются как можно скорее репатриировать в страны их происхождения. Молдавия не является для них конечным пунктом назначения", - сообщается в пресс-релизе.