Кулеба призвал министров иностранных дел стран ЕС и G7 ввести новые санкции против РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим коллегам из стран ЕС и G7 с просьбой ввести очередные санкции против России.

"Сегодня я подписал письма на всех министров иностранных дел стран Европейского Союза, стран Семерки и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики с конкретным перечнем тех санкций, которые ожидает Украина", - сказал Кулеба в ходе телемарафона в воскресенье.

Он также подчеркнул, что будет работать с каждой страной, "чтобы эти новые санкции были применены" против РФ.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине в связи с ситуацией в Донбассе.