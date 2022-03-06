Блинкен поддержал идею передачи польских боевых самолетов Украине

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - США поддерживают идею передачи Украине польских боевых самолетов советского производства, заявил глава госдепа Энтони Блинкен.

"Мы поддерживаем их идею передачи самолетов МиГ, Су - тех, на которых украинские пилоты могут летать", - сказал он в интервью CNN.

При этом Блинкен отметил, что США работают над тем, чтобы предоставить ВВС Польши американские самолеты в обмен на те, которые Варшава хочет направлять Киеву.

"Мы сейчас активно обсуждаем это", - заявил госсекретарь.

В конце февраля в Минобороны РФ заявили о господстве российской авиации над всей Украиной.

Российские военные 6 марта сообщили, что всего за время операции были уничтожены 69 украинских самолетов на земле и 24 самолета в воздухе.