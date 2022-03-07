Новая Зеландия решила усилить санкции против России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Правительство Новой Зеландии объявило о решении принять закон, который позволит установить масштабные санкции против России.

"Наш парламент никогда прежде не рассматривал такого рода законопроекты", - заявила премьер страны Джасинда Ардерн.

Она пояснила, что до сих пор существенные ограничительные меры против стран Веллингтон вводил через ООН, однако в данном случае это невозможно, поскольку РФ может заблокировать в СБ ООН любые предложения по санкциям.

Ожидается, что закон одобрят на этой неделе, отмечают западные СМИ. "Эти санкции можно вводить против людей, организаций, компаний и против связанных с Россией активов", - отметили в МИД Новой Зеландии.

"Санкционный режим позволит правительству замораживать активы в Новой Зеландии", - добавили в министерстве. В нем объяснили, что цель мер - не дать РФ возможности через Новую Зеландию обходить ограничительные меры, введенные другими государствами.

Кроме того, Веллингтон опубликовал список из более 100 человек, которым в связи с событиями на Украине запрещается посещать Новую Зеландию. В нем значатся президент РФ Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу. В списке значится и ряд крупных российских бизнесменов.