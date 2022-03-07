Великобритания предоставит Украине дополнительную помощь на $100 млн

Фото: Jack Taylor/Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Великобритания выделит дополнительные $100 млн помощи Украине, сообщает Даунинг-стрит.

"Великобритания выделяет дополнительные $100 млн непосредственно в государственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, вызванного неспровоцированным и незаконным вторжением России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти деньги могут быть использованы для поддержки заработной платы в бюджетном секторе, а также для поддержки систем социальной защиты и пенсий для украинского народа. Грант будет предоставлен через Всемирный банк.

Кроме того, сообщается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник встретится с лидерами Канады Джастином Трюдо и Нидерландов Марком Рютте для обсуждения ситуации на Украине.

"Они также посетят базу Королевских ВВС, чтобы встретиться с военнослужащими Вооруженных сил Великобритании", - говорится в сообщении.

Три премьер-министра также соберутся для отдельных двусторонних встреч и совместной трехсторонней встречи. А после них проведут пресс-конференцию.

Ранее Джонсон призвал страны мира присоединиться к плану Великобритании по давлению на Россию.

Как сообщил офис премьера, Москва "должна потерпеть неудачу, и должно быть видно, что она потерпела неудачу" в своих действиях в отношении Украины, для чего следует активизировать усилия, направленные на нанесение максимального ущерба России.

"Недостаточно выразить нашу поддержку основанному на правилах международному порядку, мы должны защищать его от постоянных попыток переписать правила с помощью военной силы", - говорится в заявлении Джонсона.