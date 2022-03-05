Лондон призвал британцев покинуть РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании настоятельно рекомендует подданным королевства покинуть Россию из-за спецоперации на Украине, сообщает в субботу The Guardian.

"Если ваше нахождение в России не является существенным, мы решительно рекомендуем вам покинуть ее оставшимися коммерческими маршрутами", - цитирует The Guardian заявление МИД Великобритании.

Также в заявлении содержится рекомендация не приезжать в Россию из-за невозможности вернуться оттуда прямым рейсом обратно в Великобританию, отмечает издание.

С начала военной спецоперации на Украине страны Европы, США ввели санкции в отношении РФ, в частности они коснулись и закрытия воздушного пространства.