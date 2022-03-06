Джонсон призвал страны мира присоединиться к плану Великобритании по давлению на РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе запланированной на будущей неделе серии встреч с лидерами ряда стран попытается привлечь их к реализации разработанного им плана, предусматривающего усиление давления на Москву в связи с событиями на Украине.

Как сообщил офис премьера, Москва "должна потерпеть неудачу, и должно быть видно, что она потерпела неудачу" в своих действиях в отношении Украины, для чего следует активизировать усилия, направленные на нанесение максимального ущерба России.

"Недостаточно выразить нашу поддержку основанному на правилах международному порядку, мы должны защищать его от постоянных попыток переписать правила с помощью военной силы", - говорится в заявлении Джонсона.

Он намерен в понедельник обсудить этот вопрос с лидерами Канады и Нидерландов, а во вторник принять руководителей Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.

Джонсон намерен огласить на встречах разработанный им план из шести пунктов. Он предусматривает формирование международной коалиции для оказания гумпомощи Украине, поддержку самообороны Украины, усиление экономического давления на Россию, предотвращение "ползучей нормализации" российской деятельности на Украине, укрепление безопасности в евроатлантическом регионе и использование дипломатических путей к деэскалации при полном участии Киева.

План не предполагает участия западных союзников в военных действиях на Украине.