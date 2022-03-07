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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

В ЛНР сообщили об обстреле населенного пункта Лозовое из РСЗО

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" населенный пункт Лозовое, сообщили в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины в 03.50 зафиксирован обстрел с направления н.п. Светлодарск в район н.п. Лозовое: РСЗО БМ-21", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

По данным СЦКК, украинскими военными было выпущено 20 снарядов.

Хроника 24 февраля – 07 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Украина

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