В ЛНР за сутки зафиксировали 12 обстрелов со стороны украинских военных

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики, есть повреждения среди жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 12 обстрелов по 9 населенным пунктам республики", - говорится в сообщении представительства.

В нем отмечается, что в результате обстрелов с украинской стороны повреждения получили более двадцати домостроений, в том числе три многоэтажных дома, а также объекты гражданской инфраструктуры: Стахановский завод ферросплавов, электроподстанция, городская больница города Кировск, а также Первомайская многопрофильная гимназия.