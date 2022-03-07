РФ объявила "режим тишины" и откроет гуманитарные коридоры в ряде городов Украины 7 марта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Россия 7 марта объявила с 10:00 "режим тишины" и открывает гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения из городов Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы, заявил российский межведомственный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.

Это сделано с учетом гуманитарной ситуации и по личной просьбе президента Франции к президенту России, сообщил штаб.

"Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и её резкое обострение в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эммануэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные силы России в гуманных целях с 10.00 7 марта 2022 г. объявляют "режим тишины" и открывают гуманитарные коридоры", - сообщил штаб.

Штаб заявил, что некоторые коридоры предполагают эвакуацию гражданского населения украинских городов в Россию.

Из Киева

Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. С последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию;

Из Мариуполя

Маршрут 1 - Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

Маршрут 2 - Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье;

Из Харькова

Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

Из Сум

Маршрут 1 - Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

Маршрут 2 - Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

Российская сторона довела эту информацию до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, добавили военные.

"Требуем от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные Силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения БПЛА.

"Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны", - сообщил штаб.

"Ждем от официальной киевской власти, а также от руководства перечисленных городов конкретных действий", - говорится в заявлении.

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине создан при Минобороны РФ, он работает круглосуточно, сообщил 2 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.