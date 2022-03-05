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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

Путин подписал указ о въезде и выезде в РФ с территорий ДНР, ЛНР и Украины

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий въезжать в РФ с территорий Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) без оформления визы по признаваемым Россией документам, удостоверяющим их личность.

Текст указа "О въезде в Российскую Федерацию, пребывании в Российской Федерации и выезде из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины" был опубликован вечером в субботу на сайте Кремля.

Согласно указу, с 5 марта 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины:

а) въезжают в Россию и выезжают в свои страны без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек;

б) вправе пребывать в России до 15 дней с даты пересечения государственной границы РФ.

Правительству России поручено принять необходимые меры по реализации указа.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации обеспечить взаимодействие с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств, аккредитованными на территории Российской Федерации, в целях оперативного возвращения иностранных граждан и лиц без гражданства (...) в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания", - говорится в документе.

Указ принят "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права, а также в соответствии с частями первой и второй статьи 24 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"".

Россия Украина ДНР ЛНР Владимир Путин

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