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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:07

В ДНР заверили, что откроют гумкоридоры в Мариуполе утром в воскресенье

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан в Мариуполе и Волновахе будут вновь открыты утром в воскресенье, сообщил журналистам представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"С утра гуманитарные коридоры снова будут открыты как в Мариуполе, так и Волновахе", - сказал он.

Он выразил надежду на то, что украинские военные командиры дадут своим подчиненным команду "чтобы они разблокировали вывод из населенных пунктов и гражданское население могло покинуть населенные пункты".

"Вы должны все понимать, что режим тишины конкретно в этом месте, именно в этом районе, где находится гумкоридор - за остальную территорию мы не говорили, что будет режим тишины", - сказал он.

Договоренность о создании гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей была достигнута на российско-украинских переговорах 3 марта, однако в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В Минобороны РФ утверждали, что Мариуполь и Волноваху не смогли покинуть мирные жители, поскольку "население этих городов удерживается националистическими формированиями в качестве "живого щита".

Хроника 24 февраля – 08 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ДНР Мариуполь Волноваха

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