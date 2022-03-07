Минобороны РФ ввело "режим тишины" для шести гумкоридоров на Украине

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России объявило о введении "режима тишины" для работы шести гуманитарных коридоров на Украине.

"Сегодня с 10 утра московского времени объявлен "режим тишины", и открываются шесть гуманитарных коридоров: один из Киева в Гомель; два из Мариуполя - в Запорожье и в Ростов-на-Дону; один из Харькова в Белгород; два из Сум в Белгород и в Полтаву", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как отметил генерал-майор, "детальная информация о гуманитарных коридорах заблаговременно доведена до украинской стороны, а также до профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста".

По его словам, на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные Силы РФ будут осуществлять непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов.