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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Минобороны РФ сообщило, что от обстрелов националистов погибли четыре жителя Мариуполя

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что четыре мирных жителя погибли в Мариуполе из-за действий украинских националистических формирований.

Силам Донецкой народной республики удалось вывести из Мариуполя около 150 мирных жителей, сказал на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вчера около 17 часов московского времени на проспекте Победы Мариуполя военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими, в качестве "живого щита". Обнаружив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан", - рассказал он.

По его словам, в результате стрельбы убиты четверо и ранены пятеро мирных граждан.

"Бойцами народной милиции ДНР освобожденные мирные жители были выведены через район Виноградное из Мариуполя на подконтрольную территорию, - сказал Конашенков. - Всем им оказана необходимая помощь".

В миреВ ДНР сообщили о еще 150 эвакуированных жителях МариуполяЧитать подробнее

О том, что из окруженного Мариуполя удалось эвакуироваться еще 150 мирным жителям, сообщил накануне представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В понедельник он также заявил, что силы ДНР прекратили огонь для обеспечения безопасной эвакуации жителей Мариуполя.

Хроника 24 февраля – 07 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ Мариуполь

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