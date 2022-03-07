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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:35

ДНР объявила "режим тишины" для эвакуации жителей Мариуполя

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Силы ДНР прекратили огонь для обеспечения безопасной эвакуации жителей окруженного Мариуполя, заявил в понедельник представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Как он сообщил журналистам, для этого по ранее обозначенным гуманитарным коридорам с 10:00 7 марта объявляется "режим тишины".

Ранее российский межведомственный штаб по гуманитарному реагированию на Украине также заявил, что Россия объявила с 10:00 понедельника "режим тишины" и открывает гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения из городов Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы.

Накануне Басурин сообщал, что запасов в окруженном Мариуполе остается не более чем на два дня.

Хроника 24 февраля – 07 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Мариуполь Эдуард Басурин

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