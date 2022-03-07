Переговоры РФ и Украины в Беловежской пуще запланированы на вторую половину дня

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Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Переговоры России и Украины в Белоруссии могут начаться в ближайшие часы.

"Начало переговоров запланировано на 15:00 мск, однако время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской делегации", - заявил "Интерфаксу" близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.

По его словам, российская делегация уже вылетела в Белоруссию.

"Переговоры пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где и проводился предыдущий раунд", - сказал он.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России. 28 февраля на украино-белорусской границе начались переговоры представителей России и Украины. Второй раунд этих переговоров состоялся 3 марта.