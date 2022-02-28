РФ и Украина продолжат переговоры в ближайшие дни

Российско-украинские переговоры в Белоруссии Фото: Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - РФ и Украина договорились продолжить переговоры по ситуации на Украине, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились около пяти часов, мы подробно прошли по всем пунктам повестки и нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции...Самое главное - договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе, есть соответствующая договоренность", - сказал Мединский журналистам в понедельник по итогам первого раунда переговоров.

"До того времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по каждой из переговорных позиций с руководством страны", - добавил он.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что в ходе переговоров в Гомельской области с делегацией Украины определен ряд пунктов, по которым возможно достижение прогресса. "Главный итог, что переговоры состоялись, стороны услышали друг друга. Нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса", - сказал Слуцкий в эфире "Росси-24" (ВГТРК).

По его словам, позиция России по итогам переговоров с украинской стороной будет согласована с руководством страны в течение ближайших суток. "Больше пока я воздержусь излагать, поскольку это необходимо сверить с руководством, с руководством нашей страны... Вслед за чем мы вернемся к контактам с украинской стороной и сможем уже точно назначить дату и время следующего раунда переговоров", - отметил Слуцкий.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также высказался по поводу прошедших переговоров. "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - сказал он.

"Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации, логистические решения, стороны уезжают для консультаций в столицы свои. Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития", - сказал он журналистам по завершении переговоров.