Моди сообщил Путину о готовности к содействию в урегулировании конфликта на Украине

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди продолжено обсуждение ситуации в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса, и, в частности, вопросов эвакуации индийских граждан, сообщает пресс-служба Кремля.

По просьбе премьера Индии Путин изложил оценки хода переговоров российской делегации с украинскими представителями, третий раунд которых намечено провести в понедельник. Моди обозначил готовность оказать любое возможное содействие в целях скорейшего урегулирования конфликта, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Путин проинформировал премьера Индии "о том, что учитывая обострение гуманитарной обстановки, Вооруженные Силы России объявили о введении сегодня "режима тишины" и открытии гуманитарных коридоров".

Как отмечается в сообщении, "при этом националистические формирования продолжают чинить препятствия выводу мирных жителей, включая иностранных граждан, из районов боевых действий, используя грубую силу и прибегая к различного рода провокациям".

"Обращено внимание, что индийским студентам, которые удерживались радикалами в Харькове, удалось покинуть город только в результате сильного международного давления на киевские власти", - заявили в пресс-службе.

В Кремле добавили, что российские военные прилагают все усилия, чтобы обеспечить эвакуацию граждан Индии из города Сумы. Отмечается, что Моди выразил признательность российской стороне за предпринимаемые меры по возвращению на родину его соотечественников.