В Литву дополнительно прибудут 400 американских военных

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Находящийся с визитом в Вильнюсе госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что в Литве будут дополнительно дислоцированы 400 американских военных.

"Дополнительные 400 военных из боевой группы Первой бронебригады США в ближайшие дни прибудут в Литву", - сказал он на совместном брифинге с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

Эта дислокация дополнительного контингента повысит число американских военных в Литве примерно до 1 тыс. человек.

В настоящее время на полигоне Пабраде в Швенчёнисском районе дислоцировано около 500 американских военных. Американское военное руководство, побывавшее там в воскресенье, заявило, что эти военные получат подкрепление в виде систем противовоздушной обороны малой дальности и самоходных артиллерийских систем.

Американцы также разместили истребители F-35 на авиационной базе в литовском Шауляй, в стране несут службу Силы спецопераций США.

Американские батальоны регулярно ротируются в Литве с 2019 года, ранее там размещался контингент в размере роты, но литовские официальные лица по-прежнему просят Соединенные Штаты о размещении в стране воинских подразделений на регулярной основе.

Блинкен заявил, что администрация США в настоящее время пересматривает присутствие своих военных по всему миру, в том числе и постоянное размещение.